شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الاجتماعى" تنتهى من وضع معايير للمستحقين للعلاوات بالمؤسسات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين قباج، وجهت بتشكيل لجنة قانونية لبحث العلاوات الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، حيث انتهينا من وضع معايير محددة كى يعرف كل شخص ما إذا كان سيحصل على العلاوات الخاصة من عدمه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم وضع 3 معايير أساسية للتأكد من صدور قرار بمنح علاوة للموظفين في هذه المنشأة، متابعا: نتأكد أن العلاوة موجودة في مفردات المرتب التأمينى، وأنه تم اقتطاع احتياطي المعاش منها وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من الزيادة المقرر الذى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى: قمنا بزيادة شرط بالنسبة للقطاع الخاص، المنشأة سددت هذه الاشتراكات للهيئة ولو جزئية، وكلفنا الإدارة العامة للتفتيش التى انتقلت لكل المؤسسات الصحفية وبحثوا كشوف المرتبات واقتطاع في المعاش، ثبت لنا أن كل المؤسسات سددت ومنحت العاملين لديها علاوة خاصة، مستطردا: زرنا 64 منشأة للتأكد من الشروط الخاصة بشأن صدور قرار بمنح علاوة للموظفين في هذه المنشآت.