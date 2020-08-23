18 قانونا فى الساعات الأخيرة لـ «النواب».. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، فض دور الانعقاد فى جلسة اليوم حال الانتهاء من جدول الأعمال.. 18 قانونا فى الساعات الأخيرة لـ «النواب».. الإجراءات الضريبية والجمارك ودعم التعليم والمبدع الصغير أبرز المشروعات.. وأمين البرلمان: فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ فض دور الانعقاد فى جلسة اليوم حال الانتهاء من جدول الأعمال.. 18 قانونا فى الساعات الأخيرة لـ «النواب».. الإجراءات الضريبية والجمارك ودعم التعليم والمبدع الصغير أبرز المشروعات.. وأمين البرلمان: فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس ـ مليار دولار سنويا ميزانية القناة.. خزائن تميم مفتوحة لـ "الجزيرة" وأخواتها.. إعلامى سابق بالقناة: ميزانيتها تفوق ميزانيات دول.. والأمير القطرى يعتبرها عنصر قوته الأساسى

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