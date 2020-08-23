شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة الأهلية.. كنز من كنوز مصر الحديثة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جامعة الجلالة لاستقبال الطلاب الجدد فى عامها الأول بالعام الجامعى 2020 /2020، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى بدء تشغيل الجامعة بـ 14 برنامج دراسى.

ويرصد الفيديو التالى إنشاء جامعة الجلالة، المقامة على ارتفاع 700 متر، بمساحة 173 فدانا، وتضم كليات طب وهندسة وصناعات دوائية وعمارة وفنون جميلة وإعلام وعلوم إنسانية واجتماعية.

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وتضم جامعة الجلالة أكثر من 22 مدرج رئيسى، و40 مدرج فرعى سعة 90 فردا، وقاعة مؤتمرات عالمية تستوعب 1250 فردا، بالإضافة إلى 3 ساحات ترفيهية، وأماكن للجلوس وبرجولات وملاعب ومستشفى تعليمى عالمى بقدرة استيعابية 400 سرير، ومبنى خاص بسكن الطلبة والأساتذة.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بداية من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الإلكترونى

http://admission.egypt-hub.edu.eg/ ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب فى كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.