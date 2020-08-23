تركه جثة على الأرض.. المباحث تطارد متهمًا بقتل شقيقه بالخطأ في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم بقتل شقيقه وإصابة صاحب ورشة بالخطأ بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الأحد.

مشادة كلامية وقعت بين المتهم وآخر أمام ورشة بشارع سيد حجازي المتفرع من ترعة زنين، أشهر على إثرها بندقية ليحاول شقيقه "أحمد" منعه حقنا للدماء؛ فأطلق المتهم عيارا من سلاحه أصاب شقيقه بالخطأ ليسقط قتيلا في الحال، وأصيب صاحب ورشة بمنطقة الكتف، ةنُقل للمستشفى للعلاج.

ولاذ المتهم بالهرب وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الواقعة واستمعت لشهود عيان للوقوف على ملابساتها كاملة.

ووجه رئيس قطاع غرب الجيزة بسرعة ضبط المتهم بتتبع خط سير هروبه بواسطة كاميرات المراقبة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.