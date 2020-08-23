ضبط 4 لصوص سرقوا غطاء بالوعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 4 عمال لجمع الخردة؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر سرقة 4 أشخاص غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 عمال خردة "لاثنين منهم معلومات جنائية" وتم ضبطهم وبحوزتهم عربة كارو مستخدمة فى ارتكاب الواقعة وغطاء بالوعة يزن حوالى 100 كيلو جرام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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