بطولة أب.. دفع حياته ثمنا لإنقاذ طفله من الغرق بنهر النيل في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة أب دفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة طفله من الغرق بنهر النيل مركز أطفيح، جنوب المحافظة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى أول أمس الجمعة بورود إشارة إلى غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بدائرة مركز أطفيح.

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وتبين بالفحص أن طفلا اختل توازنه وسقط في نهر النيل على بعد خطوات من أبيه، فأسرع لإنقاذه ليدفع حياته الثمن بتعرضه للغرق.

وأجرى رجال الإنقاذ النهري عملية بحث وتمشيط لمجرى نهر النيل بمحل الواقعة، ونجحوا في انتشال الجثة وإيداعها المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.