48 ساعة من البحث عن غريق بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة غريق بمنشأة القناطر، شمال المحافظة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بدائرة المركز. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق. وأجرى رجال الضفادع البشرية عملية بحث وتمشيط للمنطقة التي شهدت الواقعة منذ أمس. وتواصل قوات الإنقاذ النهري عملية البحث اليوم لانتشال جثمان الغريق. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

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