النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى الدائري وتباطؤ بصلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، كثافات متحركة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.
البداية من الطريق الدائري الذي يشهد تباطو في حركة السيارات للقادم من الأوتوستراد للبساتين، والقادم من المريوطية اتجاه المنيب.
محور الأوتوستراد سجل زحاما من حسن مأمون لمكرم عبيد، وطريق صلاح سالم من كوبري أكتوبر لشارع الطيران، الأمر نفسه بجوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية.
أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من العروبة لغمرة، والمتجه من المهندسين إلى رمسيس، وكوبري 15 مايو اتجاه المهندسين.
كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.
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