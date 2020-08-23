رئيس النيابة الإدارية يقرر تعيين المستشار سارة أبوالعزم مديرًا للنيابة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا، بتعيين المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبوالعزم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن المستشارة سارة محمد عبد الحميد أبوالعزم، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة ١٩٩٦ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى، حيث عينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٧، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة ١٩٩٨.

وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا، وتم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٨، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة محافظة المنيا.

وبهذا القرار تكون المستشارة سارة محمد عبد الحميد أبو العزم، هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.