طارق سعدة: توفير مسحات كورونا وكافة الخدمات الطبية في منازل الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت نقابة الإعلاميين، إنه في إطار الجهود التي تبذلها النقابة للارتقاء بمنظومة العلاج الخاص بالزملاء للحفاظ على صحتهم هم وأسرهم، أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تعاقد النقابة مع عيادات "ومعامل سبيد" بحيث تكون مسحة فيروس كورونا بسعر 1700 جنيه بدلًا من 2800 جنيه بالإضافة إلى 60% خصم على كافة التحاليل الأخرى.

وتابع في بيان له اليوم الأحد: "هناك خصم أيضًا على العيادات الخاصة بجميع التخصصات الطبية يصل إلى 20%".

كما كشف نقيب الإعلاميين أنه جاري تعاقد النقابة لأول مرة مع شركة "برادايس فور هيلز" وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها وهي خدمة طبية تقدم للزملاء في منازلهم، لتوفير أفضل وسائل الرعاية الصحية في كافة التخصصات، من خلال زيارات كل الاستشاريين والإخصائيين من كافة الأطباء المتخصصين للمنازل، مع إمكانية التواصل تليفونيًا لتقديم رعاية تمريضية على أعلى مستوى على مدار الساعة.

وأضاف سعدة أن التعامل مع هذة المؤسسات الطبية والعلاجية، سيتم كما هو معهود على النقابة دائمًا، بطريقة ميسرة بعيدة عن البيروقراطية، على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط، دون خطاب تحويل من الطبيب أو أي إجراءات تعاقدية أخرى، ويشمل التعاقد العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، بدون أي رسوم للاشتراك الطبي.