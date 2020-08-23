بيان من "القومي للمرأة" حول وقائع اتهام شاب بالتحرش على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال بيان للمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الأحد، إنه يتابع من كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على موقع التواصل الاجتماعي، عقب قيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء مدونة على موقع التواصل الاجتماعي لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن شهادات لفتيات على وقائع اغتصاب وتحرش جنسي بالفتيات.

وأكد المجلس القومي للمرأة، في بيانه، متابعته لهذا الموضوع، مهيبًا بالجهات المعنية للنظر والتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يطالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقًا للقانون، كما يعلن المجلس القومي للمرأة، استعداد مكتب شكاوى المرأة التام، لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، مع تأكيد سرية جميع الشكاوى والبيانات التي يتلقاها المكتب.

حيث يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق "واتس آب" عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب:

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[email protected]

ويوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونيًا للنيابة العامة، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا الآن هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5PajmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

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