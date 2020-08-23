بـ"3 زرافات ونمرين".. غدًا حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الجمهور بـ30% من الزائرين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزوار غدًا الاثنين، عقب توقف دام لأكثر من 6 أشهر، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة التزمت بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق الحديقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحديقة جاهزة بخطة جديدة لاستئناف النشاط مرة أخرى؛ ولكن بقدرة استيعاب للجمهور بنسبة 30% من القوة الاستيعابية للحديقة.

ونوه مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن الحديقة طبقت خطة إكثار، مضيفًا: "سندبر 3 زرافات جديدة عن طريق البدل، وحمارًا وحشيًّا، و4 سباع بحر منقسمة إلى اثنين بحديقة الجيزة ومثلهما بحديقة الإسكندرية، وسيتم جلب نمرَين".

وأوضح رجائي أن الحديقة عادت إلى الاتحاد الإفريقي كمرجعية من خلال إرسال بعض التعليمات الخاصة بأمان الحيوان والزائر، وتحديدًا عدد الزائرين في الأماكن المغلقة؛ مثل السماح بدخول 35 فردًا فقط داخل متحف الحيوان، وكل نصف ساعة يتم تغيير الجمهور.

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وتابع مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: "الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري دعمت الحدائق بأجهزة قياس درجات الحرارة، وتوفير أجهزة رش لتنفيذ أعمال التطهير، ونشر الألواح الإرشادية للجمهور والتي توضح المسافات الآمنة بين الزائرين والعاملين بالحديقة".

ولفت رجائي إلى أن العاملين بالحديقة انتهوا من تطوير بعض الأقفاص الحديدية ومقاعد لجلوس الجمهور، والاستمرار في عمليات قياس درجة حرارة الحيوانات بشكل يومي.

ويشار إلى أن الحديقة تحتوي على ما يقرب من 5 آلاف حيوان وطائر، على مساحة كبيرة قدرت بنحو 80 فدانًا.

وتغلق حديقة الحيوان أبوابها منذ 17 مارس الماضي في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير بكل القطاعات التابعة لها.

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