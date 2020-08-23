محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
علق الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، على تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والذي أكد رصد مخالفات لـ"شلبي" أثناء تعليقه على المباراة.
وأوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي تمثلت في: "التهكم والسخرية، حيث علق على سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث" وقال: "عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول أه يا رجلي أه يا رأسي آل يعني بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".
وقال شلبي في تصريحات لـ"الخليج 365": "دائمًا أحاول أن يكون لديّ دور في ترشيد اللاعبين، لأن التعليق يسمعه الملايين، وهذا يعتبر ضغط التعليق نتيجة أن الملايين تسمعه".
وأضاف: "بهذا الأمر، تخلق كمعلق حالة لتصويب وترشيد سلوك اللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مدحت شلبي على تقرير "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفاته في القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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