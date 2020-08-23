وزيرا الطيران والهجرة يشاركان في اختبارات تأهيل التنفيذيين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم الأحد في لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، "الدفعة الثالثة" تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على صنع جيل ذو وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة من أجل الاستثمار في بناء اقتصاد وتنمية مهارات الشباب المصريين وبخاصة من يمتلكون مقومات الإدارة والمسئولية بفكر جديد ومطور ينتهج أسس ومبادئ التنمية المستدامة التي تحرص عليها مؤسسات الدولة نحو رؤية مصر المستقبلية 2030.

وأثنى منار على الجهود الفعالة للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ودورها الواضح في اختيار المتقدمين ورفع كفاءتهم، معربًا عن تفاؤله بكفائتهم وقدرتهم نحو تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة.

كما أشاد الوزير بالدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في تنظيم هذا البرنامج وأهدافه ومعايير اختيار المتقدمين، معربًا عن سعادته بلقاء عناصر متميزة خلال المقابلات الشخصية من كفاءات معبرة عن شباب مصر الواعد.