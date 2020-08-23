أخبار مصر | عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا اليوم الأحد، بإحالة عبدالله محمد رشدي محمد إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من ۲۰۲۰/ ۸ /۲۳م، وذلك لصالح العمل.

وتضمن قرر وزير الأوقاف، عرض أمر نقل المذكور على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.

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