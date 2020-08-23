أخبار مصر | "كل الممنوعات".. تفاصيل إحباط تهريب قطع أثرية وأسلحة ومخدرات بمطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "كل الممنوعات".. تفاصيل إحباط تهريب قطع أثرية وأسلحة ومخدرات بمطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمارك مطار القاهرة، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع آثرية وأسلحة بيضاء وطائرة تجسس وغيرها من الممنوعات، في مطار القاهرة الدولي.

وقالت جمارك مطار القاهرة في بيان لها إن الممنوعات كانت بحوزة مسافر أميركي من أصل مصري، كان عائدا من مدينة سان فرانسيسكو في أميركا عبر مطار فرانكفورت في ألمانيا.

وشملت قائمة الممنوعات: 44 قطعة أثرية تنتمي لعصور عدة، منها سيف أثري يعود إلى العصر الأموي، وطائرة تجسس، و7 قطع من الملابس العسكرية، و134 غرام من المخدرات، و17 قطعة سلاح أبيض.

وأشارت الجمارك الي أن المسافر أخفى كل هذه الممنوعات داخل حقائبه، في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور، ومع إخضاع حقائبه للفحص بالأشعة عثرت السلطات هذه الممنوعات الضخمة وجرى إحالة المسافر إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

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