شكرا لقرائتكم خبر عن «خالفا الوزن المقرر للرغيف».. إغلاق مخبزين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، الأحد، غلق مخبزين بسبب مخالفة وزن الرغيف والتصرف في حصة الدقيق.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان، غلق مخبز في قرية الكفاح بمركز الفرافرة بسبب مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وغلق مخبز آخر في قرية البشندي بمركز بلاط بسبب التصرف في حصة الدقيق المقررة للمخبز.

وأشار إلى تكثيف الحملات التموينية الموسعة بالإدارات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.