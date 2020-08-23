شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 6 أطفال من أسرتين.. إصابة 10 أشخاص بانقلاب «تمناية» فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الصحراوى السريع بنطاق مركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بانقلاب سيارة «تمناية» على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوى السريع، عند الكيلو 107 اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و16 سنة ، وتراوحت الإصابات بين جروح بالعين واليد والوجه وكسر بالساق واشتباه بكسر فى الترقوة واشتباه فى نزيف بالأنف واشتباه ما بعد الارتجاج وكذلك كدمات وسحجات متفرقة.

والمصابون فى الحادث هم: «فرح .م» 11 سنة، و«عبد الرءوف .م» 15 سنة و«محمد .م» 13 سنة، و«ملك .ع» 16 سنة، و«معاذ .ع» 13 سنة، و«يوسف .ع» 13 سنة، و«أحلام .ع» 45 سنة، و«أميرة .ع» 40 سنة، و«عبير .ع» 48 سنة، و«أشجان .ع» 53 سنة، وجميعم يقيمون بمنطقة السلام فى وادى النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لعمل الاسعافات اللازمة.