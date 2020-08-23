شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعتمد نتيجة نقل فتيات القراءات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الأحد، نتيجة صفوف النقل لمعهد فتيات القراءات، مهنئاً الطالبات الناجحات. وفى شأن متصل كرم الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الطالبتين روان سعيد وهنا أحمد من معهد فتيات سموحة النموذجي؛ لتفوقهما في الثانوية الأزهرية. وخلال التكريم حثهما على بذل المزيد من الجهد؛ للمحافظة على التفوق. مدير منطقة الاسكندرية الازهرية يعتمد نتيجة نقل وشهادات القراءات مدير منطقة الاسكندرية الازهرية يعتمد نتيجة نقل وشهادات القراءات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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