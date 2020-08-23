شكرا لقرائتكم خبر عن في سادس أيام «خفض وزن الرغيف».. 7 حملات مفاجئة لمتابعة مخابز الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم السادس على التوالي لتطبيق تعديلات منظومة الخبز الجديدة وتوجيهات خفض رغيف العيش إلى 90 جرام، تابع محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أعمال فرق العمل التموينية الاحد، خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التموينية والتى استمرت حتى نهاية عمل المخابز.

وتشكلت حملات مفاجئة بكل إدارة تموينية فرعية من الإدارات السبعة، لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة خلال فترة عملها لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتى تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز للمواطنين، حيث انطلقت حملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم .

وقال «سعد الله»، أنه في اطار المتابعات الفنية لإنتاج رغيف الخبز جرى التفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام للرغيف، حفاظاً على حقوق المواطنين، وتم التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز والالتزام بالوزن القانونى والمواصفات الفنية لرغيف الخبز .

ولفت إلى أنه تم استطلاع رأي وكيل شعبة المخابز التابعة للغرفة التجارية بالمخافظة، عن إجراءات تطبيق تطوير بعض بنود منظومة الخبز ومدى التزام أصحاب المخابز بها، والذى أكد أن شعبة المخابز تعمل بجانب الدولة لتنفيذ خطط التطوير ومن أهمها تطوير منظومة الخبز والتي التزم بها أصحاب المخابز منذ تطبيقها، وتتابع الشعبة عن كسب التزام أصحاب المخابز بتعليمات الوزارة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة للمساهمة في الإصلاح الاقتصادى الذي تقوم به الدولة .

وقال أنه تم رصد بعض المخالفات المحدودة، وجرى اتخاذ اللازم نحوها طبقا للتوجيهات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

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