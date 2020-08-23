محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الدورالثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح 100%. وأوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه أدى إمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 43 طالب وطالبة. كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسي2019/2020 بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للمتحان 7 طلاب. وهنأ المحافظ الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد ،والإستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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