شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يفتتح معسكرًا إرشاديًا لخدمة تنسيق طلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الأحد، فعاليات المعسكر الإرشادي والتوعوي لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وتعريفهم بخدمات مكتب التنسيق والإدارات التي يتم التعامل معها، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في الفترة من ٢٢ أغسطس الحالي وحتى ٣٠ سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الجامعة، خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالطالب الذي يمثل عصب العملية التعليمية، وتقوم بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، خصوصا الجدد منهم، وتوفير كافة الخدمات والإمكانيات لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي، وحتى الانتهاء من عملية التنسيق، مشددا على ضرورة توفير كافة السبل والإجراءات للتسهيل على الطلاب، وتعريفهم بكليات الجامعة والإدارات التي سيجري التعامل معها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال الطلاب بداية من البوابة الرئيسية تحت إشراف فريق من طلاب عشيرة الجوالة، وتخصيص استراحة لأولياء الأمور حتى الانتهاء من عملية التنسيق، وتوفير مندوب عن كل كلية لتعريف الطلاب بأقسامها وشروط الالتحاق بكل قسم، لافتا أنه تم إعداد لوحات إرشادية بأماكن التنسيق، وتخصيص بعض المعامل المركزية بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، وتضم المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة «نادي تكنولوجيا المعلومات»، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، ومعمل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، فضلا عن تجهيز شاشات عرض مخصصة تبث أفلامًا تسجيلية عن الجامعة والكليات وإدارتها، والأنشطة الطلابية التي يجرى تنفيذها.