شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تسهيلات للمتقدمين لإجراء التصالح في مخالفات البناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات، وإستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% «جدية التصالح» من قيمة المخالفة، وفقاً للمساحة المحددة وذلك بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة فاقوس، بعد مد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد المحافظ صالة تلقي الطلبات، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس مركز ومدينة فاقوس عن سير العمل بالمركز، وآلية تلقي الطلبات، وتمت الإشارة إلى أن المركز قام بإستقبال 3355 طلب تصالح، وتحصيل 18 مليون و437 ألف جنيه.

وكلف المحافظ رئيس مركز فاقوس، بتنظيم العمل داخل المركز التكنولوجي من حيث استقبال المواطنين وتواجدهم، وتهيئة أماكن انتظار مناسبة لهم منعا للتكدس داخل المركز التكنولوجي، مع الإلتزام بالمسافات البينيه ومراعاة الإجراءات الإحترازية.

كما إلتقى المحافظ بمسؤول قسم الإيرادات والمتحصلات بمركز ومدينة فاقوس، وقام بالإستفسار منه عن آخر موقف لتحصيل الإيرادات والمتاخرات، مشدداً على ضرورة حصر جميع المحال والإعلانات والأراضي الفضاء المستخدمه في أعمال التشوين، والوقوف على قانونيتها وحصولها على التراخيص اللازمة، وتحصيل القيم والرسوم المقررة على أصحابها وذلك لزيادة الإيرادات ومن ثم تعظيم موارد الدولة.

وجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس بسرعة الإنتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.

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وأكد المحافظ، على رئيس المدينة، ضرورة الإهتمام بالصيانة المستمرة لأعمدة الإنارة والمداومه على تنفيذ أعمال النظافة وإزالة الإشغالات أولا بأول، حتى يشعر المواطن بحجم الجهد المبذول من المسؤلين لتوفير بيئه نظيفه ومجتمع حضاري.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء