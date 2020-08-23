شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص صدمة قطار الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخص صدمة قطار الصعيد أمام منزلقان المنشية بمركز ملوي بالمنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة «ف. م. ع – 18 سنه» صدمة قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان المنشية بمركز ملوي . تم نقل المصاب إلى مستشفي ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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