شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقود حملة اشغالات ويتفقد توسعة وتطوير عدد من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،عدداً من الأحياء بحي شرق كفر الشيخ ،ووجه برفع الإشغالات برافد الطريق الدولي الساحلي ، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتوسعة شارع نبوي المهندس ، لتيسير الحركة المرورية به.

وشدد المحافظ على رفع كفاءة الإنارةبعدد من الشوارع المتفرعة من شارع نبوي المهندس ،عندما لاحظ تدني عدد من الأسلاك الكهربائية ، مطالباً بتوفير كافة الخدمات للمواطنين ،وسرعة الإنتهاء من توسعة شارع نبوي المهندس ، وإزالة التلتوارات ،ومنع انتظار السيارات بالشارع، لتيسر حركة السيارات والمواطنين.

إشغالات

إشغالات

إشغالات

إشغالات