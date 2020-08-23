شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المنشآت والمباني لمراجعة تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، عددًا من المنشآت والمباني بنطاق مدينة المراغة لمراجعة قرارات ترخيص البناء.

وقال القاضى، خلال الجولة التي رافقه فيها اللواء أحمد شمندى، مساعد مدير أمن سوهاج، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان، وحازم أبوالخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إن الجولة جاءت ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ طارق الفقى لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، لافتا أن جولته الميدانية المفاجئة بمركز ومدينة المراغة جاءت للتأكد من مطابقة أعمال البناء بالعقارات التي يجري تنفيذها للاشتراطات البنائية، وكذلك مراجعة الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمباني في حالة الانتهاء منها.

وأشار القاضى إلى أن اللجنة تنعقد مرة كل أسبوع على الأقل تحت إشراف المحافظ لمباشرة مهامها مع دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وعرض القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة على المحافظ لاعتمادها.