شكرا لقرائتكم خبر عن 370 طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا» دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 370 طالب وطالبة بالثانوية العامة في المنيا، امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي»، داخل 21 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا دون شكاوي.
وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أي شكاوي، أو رصد مخالفات، مؤكدا على انتظام الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية والأمنية والإدارية.
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