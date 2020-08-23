بشري سارة صرف العلاوات الخمسة لعدد من الهيئات الصحفية وشركات القطاع الخاص

أعلن اليوم رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث موقف عدد من الجهات المتظلمة من عدم صرف قيمة العلاوات الخمسة ضمن المستفيدين الذين تم الصرف لهم في الأول من يوليو الماضي، وببحث الشكوي تبين أحقية بعض هذه الجهات وسيتم الصرف لهم في الأول من سبتمبر القادم للدفعة الأولي مع المعاش، بما يعادل نحو 60 ألف مستفيد جدد ينضموا للمستحقين السابقين للعلاوات الخمسة.

وثبت أن هناك بعض الجهات ليس لها الحق في صرف العلاوات الخمسة، وعلى الجانب الآخر جاري العمل على بحث عدد أخر من الشكاوى في نفس الموضوع، وان اللجنة قد أعطت لهذه الجهات مهلة لتقديم باقي المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتها.

الجهات الجديدة التي تقرر لها صرف العلاوات الخمسة

عدد من المؤسسات الصحفية مثل “الأهرام، الأخبار، دار المعارف، دار الهلال، روز أليوسف، وكالة أبناء الشرق الأوسط، شركة التوزيع المتحدة، القومية للتوزيع”، بإجمال 7203 مستفيد.

عدد 64 منشأة بالقطاع الخاص ثبت لهم الحق في العلاوات الخمسة، وتضم نحو 24022 مستفيد.

عدد 27 ألف حالة ممن سقطوا من صرف الدفعة الأولي من القطاع الحكومي.

رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الجهة المتحملة صرف مبالغ العلاوات

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شروط الحصول على العلاوات الخمس

1- أن يكون صاحب المعاش المستفيد من هذا الحكم كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله.

2- بعض الشركات لا تعطي علاوات لموظفيها وبالتالي لم يسددوا تأمينات على هذه العلاوات وبالتالي هم غير مستفيدين.

وعند تنفيذ هذا الحكم، نجد أن أكثر المستفيدين منه، أصحاب المعاشات من الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة التي تحرص على منح العلاوات لموظفيها.

ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا، لمتابعة أخر التطورات وموعد التنفيذ لصرف العلاوات الخمس، حرصاً منا على أصحاب المعاشات، وتسهيلاً عليهم في معرفة أخر وأهم الأخبار التي تخصهم.