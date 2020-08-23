شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

ضبط قطع أثرية وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس بحوزة أمريكى بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة بيضاء، وسيف أثرى من العصر الأموى، وقطع أثرية من عصور مختلفة، وملابس عسكرية، ومخدرات، وطائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

صلاة مايك تايسون داخل كافيه حديث السوشيال ميديا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه الملاكم العالمى الأمريكى مايك تايسون وهو يصلى بصحبة الملاكم السويدي بادو جاك الحائز على عدة بطولات عالمية في الملاكمة داخل أحد الكافيهات، ويعد مايك تايسون أحد أبرز رموز الملاكمة الأمريكية، وحقق لقب بطولة العالم لوزن الثقيل وهو فى العشرين عاما، ولكنه سجن فى قضية اغتصاب، واعتنق الملاكم الأمريكى تايسون الإسلام بعد دخوله السجن فى القضية التى تم تلفيقها له باغتصاب فتاة سوداء، وتعرف على بعض الأشخاص أقنعوه باعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه مالك تايسون.

طفل عمره 13 سنة يدهس آخر تحت عجلات سيارة كسح فى مركز تلا بالمنوفية

لقى طفل مصرعه أسفل جرّار زراعي بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بالمنوفية، وذلك حال قيام طفل بقيادة سيارة كسح، وتم نقل الطفل إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

"يا بنت يلى أمك مزة".. أول مهرجان شعبى يثير الغضب فى غزة

حالة من الجدل والانتقادات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى عقب نشر أول كليب لأغنية مهرجان شعبى، بعنوان "يا بنت يلى أمك مزة"، دفع العديد من المواطنين في عزة للمطالبة بمحاسبة المسئولين والمشاركين في هذه الأغنية المسيئة لما تضمنته من كلمات ودعوة للتحرش الجنسي.

نفسك تتخلص من وسوسة الشيطان.. دكتور شرين حلمى يعرض الحل فى "همسات تربوية"

الصفات الذميمة أصبحت سمة الحياة الغالبة الان من آفات اللسان والجوارح والصفات الشيطانية من الحقد والغل، وأن سبب تفشي هذه الصفات السيئة هي حب التملك من شهوة المال والفرج، وأيضا حب العلو فى الدنيا والخلود، وأنه من هذه الدوافع أيضا الشهوانية والغضبية.

السجناء يستقبلون ذويهم بالكمامة لأول مرة منذ أزمة كورونا .. فيديو

بدأ قطاع السجون استقبال الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً للضوابط السابق الإعلان عنها والتى يأتى ضمن أولوياتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها، للوقاية من فيروس "كورونا" اتساقاً مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

شاهد ميدان الجيزة بعد تطوير موقف السيرفيس بـ5.5 مليون جنيه

طورت محافظة الجيزة موقف سيرفيس ميدان الجيزة ليظهر بشكل حضارى مع توفير الراحة لركاب الجيزة وسائقى الموقف، حيث ظهرت الملامح النهائية لتطوير موقف سرفيس ميدان الجيزة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين وكأحد الحلول الجذرية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي للسيارات السرفيس بمنطقة ميدان الجيزة .

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بيراميدز يعرض مليون و700 ألف دولار لخطف صفقة من منافس الأهلى

دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات مع أيوب الكعبي، لاعب هيبي فورتشن الصيني، الذى فسخ عقده منذ أيام تمهيداً للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير.

الرئيس السيسى يوجه بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتل سورة القمر على طريقة الشيخ المنشاوي

من جديد ظهرت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت، وهى تتلو آيات من القرآن الكريم، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو وهى تتلو سورة القمر علي طريقو الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدة أن التدريب علي تعلم تلاوة السورة أستغرق منها حوالي 22 ساعة، كما أستغرقت 6 ساعات للمراجعة والوصول للشكل النهائي للتلاوة.

صحفي رياضى شهير: يوم واحد لمحمد صلاح في شوارع ليفربول يكفيه للترشح للرئاسة

كشف الصحفى الأيرلندى دافى أوكوب، أحد صحفيو نادى ليفربول الإنجليزى، أن قضاء النجم المصري محمد صلاح، يوما واحدا في شوارع ليفربول قد يكون كافيا له من أجل الترشح للرئاسة، وذلك بسبب شعبيته الجارفة هناك.

محمد عبد الشافى بعد عملية "الترقوة": الحمد لله.. أنا أفضل"

قال محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، إنه يشعر بتحسن بعد إجراء عملية تثبيت عظمة الترقوة بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، قائلاً:"الحمد لله أنا أفضل"، وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.

محكمة القاهرة الاقتصادية تقرر شطب العلامة التجارية لشركة أصل الحلوب

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، شطب العلامة التجارية لشركة أصل الحلوب، وإلزامها بنشر صيغة الحكم في أحد الجرائد اليومية على نفقتها، لتسجيلها للعلامة دون حق، كونها ملك لشركة "فونتيرا تي أم ليمتد النيوزيلاندا"، والتي تمتلك العلامة التجارية "Fonterra" صاحبة الشهرة العالمية.

يطرد أمه من المنزل لإرضاء زوجته ويجبرها على الذهاب لدار مسنين

في حلقة جديدة من الحلزومة ناقش اعداد البرنامج قضيه عقوق الوالدين والتي تعتبر من أهم القضايا التي احيانا يعاني منها المجتمع العربي والمصري خاصة أن كل الأديان أوصت بئر الوالدين ، وفي مشهد تمثيلي مستوحي من قصة حقيقية جسد حازم عبد الصمد شخصية الابن العاق الذي يطرد أمه نادية عباس من بيته لإرضاء زوجته التي اشترطت عليه انها لن تعيش معه ومع والدته في ذات المنزل .

دوى انفجار بالمنطقة الواقعة بين بلدتى برجا وبعاصير فى جبل لبنان

سمع منذ قليل دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان، جاء ذلك نقلا عن العربية الحدث.

بيل جيتس: لست اجتماعيا ولا أحسن الطبيخ وحزين لعدم إجادة لغة سوى الإنجليزية

كشف بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عما يعتبره بعض عيوبه الشخصية، حيث قال: "أنا لست جيدًا اجتماعيًا، ولا أعرف كيف أطبخ، وأشعر بالحرج الشديد لأنني لا أتحدث أي لغات "أخرى" بطلاقة سوى الإنجليزية"، وبحسب موقع The Verge الأمريكية، جاءت هذه التصريحات من "جيتس" خلال بث إذاعي عبر البودكاست يعرف بـ Armchair Expert، والذى كشف فيه أيضا أنه يعتقد أن شركات التكنولوجيا "تستحق" هذا النوع من التدقيق الذي حدث معها خلال جلسات الاستماع في الكونجرس الشهر الماضي، وأن الراحل ستيف جوبز كان "عبقريًا".