شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا نعرف هل سنواجه موجة ثانية من الفيروس أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة الصحية لمكافحة كورونا بوزراة الصحة، إن أعراض الفيروس المستجد مختلفة، ولكنها تشبه أعراض الأنفلونزا، مضيفة: "نحن لازلنا فى الموجة الأولى، ولا أحد يعرف أن كنا سنواجه موجة ثانية أم لا، وهناك بعض الدول شهدت موجة ثانية من كورونا فى بعض مدنها".

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى": "غير حقيقى أننا نتعرض لموجة ثانية من كورونا، لأننا ما زلنا فى الموجة الأولى هناك بعض الدول التي ظهرت فيها موجة ثانية وظهرت في بعض المدن وليست كامل الدولة، وعادت تلك الدول لغلق بعض المدن بعد الفتح".

وأوضحت: "أننا فى مصر لا نحتاج للتغيير فى بروتوكولات العلاج، لأن الأعداد لدينا تتناقص، ونحن الآن نراجع التجارب السريرة، وإذا كان هناك تغيير سيكون بعد مراجعة التجارب السريرية".