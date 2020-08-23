شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط صاحب محطة وقود لتجميعه بنزين وسولار بقيمة 700 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الرقابة الإدارية أنه فى إطار جهود الهيئة لضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحفاظ على صحة المواطنين، بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بالمحافظات، وردت معلومات تفيد قيام مسئولي محطة وقود مصر للبترول بمركز أبنوب بإمساك وتجميع كميات من السولار والبنزين فئة 80 بالمخالفة وبيعها.
وتم تشكيل لجنة من مفتشي تموين محافظة أسيوط للمرور على المحطة المشار إليها وتبين قيام صاحبها بمخالفة القانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، وذلك بتجميع وبيع كميات الوقود بالمخالفة والتي بلغ إجماليها بحوالي 108 ألف لتر من السولار والبنزين فئة 80 ، وبلغ إجمالي قيمتها بحوالي الـ 700 ألف جنيه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات والمخالفين وعرضه على النيابة العامة.
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