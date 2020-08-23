شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة المتجمدة، وأن اللجنة أسفرت عن أحقية صرف مستحقات العلاوات الخمس لعدد من المؤسسات الصحفية، وهما الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة، وروز اليوسف لعدد 7203 مستفيد من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم.

كما تم أيضا إدراج من سقطوا من صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي، وعددهم 27 ألف حالة وسيتم الصرف لهم جميعا اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الصحفيين.

وأضاف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم دراسة موقف أيضا 232 منشأها من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس، وتبين أن منهم 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديهم 24022 ألف مستفيد من العلاوات الخمس، وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر أيضا.

كما يوجد 90 منشأة تقوم الهيئة بالمتابعة معهم منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم، لافتا إلى أن إجمالي من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من القطاع الحكومي أول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم 60 ألف مستفيد، وسيتم أيضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.