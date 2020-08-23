شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رئيس حي مصر القديمة لاتهامه بتلقى رشوة 400 ألف جنيه من متعهد قمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل نجاح الهيئة فى القبض على رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة ، من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضى المتهم الأول مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين ، مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

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وتوصلت تحريات الهيئة ، الى اعتياد رئيس الحى ذلك الاجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.