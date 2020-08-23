حصاد الوزارات.. التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة: 66.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية وزير التعليم يلتقى أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين لبيلاروسيا الصحة تعلن طريقة التسجيل فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل Advertisements السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل التموين: استمرار توريد كمامات القماش وصرفها بالبطاقات متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020 وزيرة الهجرة تشارك بلجان المقابلات الشخصية للبرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر الزراعة والبيئة تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى 6 محافظات.. صور

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