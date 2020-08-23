مصر | مجلس الدولة غير مختص بنظر الطعون على نتيجة "الشيوخ"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة غير مختص بنظر الطعون على نتيجة "الشيوخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر ٢٢ طعنا على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت المحكمة إحالة الطعون بشكلها لمحكمة النقض للفصل في موضوعها.

كما قضت في طعن واحد بترك المدعي الخصومة في الطعن، فيما قضت بعدم قبول طعنين شكلًا، ليصبح عدد الطعون التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا ٢٥ طعن، تلقتهم قلم كتاب المحكمة يومى الخميس والجمعة، وحُدد أخر ميعاد يوم الجمعة لإيداع الطعون.

وتصدت المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة، لتحسم بهذه الأحكام الفصل بين الاتجاهين، فالأول كان تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.

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أما الإتجاه الأخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها، وهو ما أيدته الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

ولكن نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كونها قرارات إدارية يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.