مصر | الضفادع البشرية تواصل البحث عن غريق منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الضفادع البشرية تواصل البحث عن غريق منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من جهودهم لانتشال جثة غريق بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر. وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر. ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق، ويجري الضفادع البشرية عمليات البحث بالمنطقة التي شهدتها الواقعة أمس السبت. وتواصل قوات الإنقاذ النهري عملية البحث اليوم لانتشال جثمان الغريق. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

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