مصر | النيابة تخاطب مصلحة "السجون" لإعدام هارب من حبل المشنقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تخاطب مصلحة "السجون" لإعدام هارب من حبل المشنقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم هارب من حكم بالإعدام شنقًا من سجن وادي النطرون إلى مصلحة السجون، لتنفيذ الحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم القطامية، مفادها كهربائى، ومقيم بالقطامية، ومسكنه الأصلي محافظة بنى سويف، والسابق اتهامه في 9 اتهامات آخرهم القضية المحكوم عليه فيها، والمحكوم عليه في القضية رقم 5338 لسنة 2008 جنايات الفشن "قتل عمد" بالإعدام شنقًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هارب في أحداث يناير من سجن 440 وادى النطرون، وينتحل اسم نجل خالته "المتوفى" علاء محمد، كما استخرج بطاقة شخصية بنفس الاسم مقابل مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وتبين أن الصورة الموجودة بطبعة الحاسب الآلي غير خاصة به، وبمناقشة المتهم قرر أن الصورة لشخص من نفس بلدته ويعيش حاليا بليبيا، وأن والده المتوفى هو من قام بتغيير الصورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين بتهمة التنقيب عن الاثار، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

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أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1،5 متر بعمق 3 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.

وبمواجهتم بالتهمة المنسوبة إليهم اقروا بها وذلك لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.