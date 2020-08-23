مصر | المستشارة سارة أبو العزم مديرا للنيابة الإدارية بمغاغة في المنيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المستشارة سارة أبو العزم مديرا للنيابة الإدارية بمغاغة في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم، بتعيين المستشارة سارة محمد عبد الحميد أبو العزم، مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة سارة محمد عبد الحميد أبو العزم، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة ١٩٩٦ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولي.

حيث عينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٧، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة ١٩٩٨.

وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا، وتم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٨، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة محافظة المنيا.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

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كما أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتعيين السيدة المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط - القسم الأول بمحافظة دمياط.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة ١٩٩٧ بتقدير جيد جدًا، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٨، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٩.

واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط القسم الأول.

وبهذا القرار تكون المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط، وتاسع سيدة يصدر المستشار عصام المنشاوي، منذ توليه رئاسة الهيئة- قرارًا بتعيينهن مديرًا للنيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.