أخبار مصر | قيادي بالوفد: الحزب يسير على درب الزعماء الثلاثة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بالوفد: الحزب يسير على درب الزعماء الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفي باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين علّموا الشعب المصري مبادئ السياسة والديمقراطية.

وأوضح شحاتة أن زعماء الوفد كرّسوا حياتهم للدفاع عن حرية الشعب وحقوقه خاصة الطبقات الكادحة والفقراء، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي تصب في مصلحتهم صدرت أثناء حكومة الوفد.

ولفت شحاتة إلى أن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، يسير على نهج ومبادئ زعمائه التي تقوم على الديمقراطية والالتحام بالمواطنين في الشارع المصري ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وشارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

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وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا إلى الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن زعماء بيت الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا أعظم ثورة شعبية في العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم.

وأضاف أبوشقة أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتض الصليب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري خرج وجمع ٣ مليون توكيل في وقت كان عدد سكان مصر ٦٠ مليون نسمة، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.

