أخبار مصر | الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد بدءًا من غدًا ارتفاعًا في درجات الحرارة ثم تنخفض مرة أخري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد سوف تشهد يومي (الإثنين والثلاثاء) طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية في يومي الإثنين والثلاثاء تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة علي معظم البلاد.

وتتوقع الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة الي 80%، مما يرفع من درجه حرارة الجو بوجه عام.

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أما عن يوم الأربعاء المقبل سوف تشهد البلاد طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، فيما تكون شديد الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية يوم الأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطه علي جنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

وعن درجات الحرارة غدًا الأحد بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.