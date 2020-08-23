أخبار مصر | لليوم الثاني.. استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث استقبلت اليوم مكاتب التنسيق ٦٢٨ طالب وطالبة، فتوافد ما يقرب من ٢٠١ طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، ١٨٩ طالب وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب، بينما استقبلت كلية الهندسة ١٢٥ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٥٧ طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ٥٦ طالب وطالبة.
وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بكليه الحاسبات والمعلومات اليوم اقبالا كثيفا ومنظما من ادارة الكلية والمشرفين على المعامل لتفادى التكدسات مع تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه الوقائية ضد ڤيروس كورونا من خلال ٣ معامل بطاقة ١٠٠ جهاز حاسب آلى.
كما توافد الطلاب اليوم على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب بالجامعة والذى شهد إقبال مكثف من الطلاب لتسجيل رغباتهم فى ظل اهتمام كبير من ادارة الكلية بتوفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب اثناء تسجيل رغباتهم، مع الحرص على التباعد والتعقيم المستمر للمعامل والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.
وفى كلية الهندسة.. توافد الطلاب لليوم الثانى للمرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات حيث حرصت ادارة الكلية على توفير كافة مستلزمات التعقيم داخل المعامل والالتزام بارتداء الكمامات الطبية كما اهتم مرشدى المعامل بتقديم الإرشادات بحيث تتم عملية تسجيل الرغبات بصورة منتظمة بشكل كامل.
بينما شهدت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات إقبال متوسط من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق حيث توافد الطلاب على معامل كليه البنات مع الإلتزام بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه بالكليه، والتأكيد على توفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، وتوجيه الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.
ولليوم الثانى على التوالى استمر مكتب تنسيق كلية الزراعة بالجامعة يستقبل طلبة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.
وأشارت الدكتورة منال السيد أن مكتب تنسيق كلية الزراعة يفتح أبوابه للطلاب حتى الساعة الرابعة مساء، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق لن يغلق الا بعد الانتهاء من كل المتقدمين حتى لو تم انتهاء الوقت الرسمى لإغلاق مكتب التنسيق وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب ومراعاة لظروف السفر لأن هناك الكثير من الطلاب يأتون من مدن وقرى بعيدة بمحافظة القليوبية.
حيث خصصت الجامعة ١٣ معملا موزعين على ٥ مقرات لمكاتب التنسيق فى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة والزراعة والبنات لإستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم.
واهتمت ادارة الكليات بتوفير بنرات وتوزيع بروشورات على الطلاب لتسهيل عملية تسجيل الرغبات كما تم وضع شاشات LCD يذاع عليها النصائح والارشاد الوقائية المتخذة ضد ڤيروس كورونا المستجد.
تسهيلا لعملية تسجيل الرغبات للطلاب من ذوى الهمم وذويهم حرصت مكاتب التنسيق على توفير كافة سبل الراحة المساعدة لتسهيل تسجيل رغباتهم حيث وفرت الكليات عدد من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلاب هذا العام بما يليق بمكانة جامعة عين شمس.