أخبار مصر | لليوم الثاني.. استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لليوم الثاني على التوالي شهدت مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس اقبالا من طلاب المرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى بدأت بالامس وسوف تستمر حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٦ من الشهر الجارى، وذلك فى إطار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها الجامعة تحت رعاية ا.د.محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتفادى تكدس الطلاب، والحفاظ على. سلامتهم وأولياء أمورهم وكافة العاملين بالتنسيق.

حيث استقبلت اليوم مكاتب التنسيق ٦٢٨ طالب وطالبة، فتوافد ما يقرب من ٢٠١ طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، ١٨٩ طالب وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب، بينما استقبلت كلية الهندسة ١٢٥ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٥٧ طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ٥٦ طالب وطالبة.

وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بكليه الحاسبات والمعلومات اليوم اقبالا كثيفا ومنظما من ادارة الكلية والمشرفين على المعامل لتفادى التكدسات مع تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه الوقائية ضد ڤيروس كورونا من خلال ٣ معامل بطاقة ١٠٠ جهاز حاسب آلى.

كما توافد الطلاب اليوم على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب بالجامعة والذى شهد إقبال مكثف من الطلاب لتسجيل رغباتهم فى ظل اهتمام كبير من ادارة الكلية بتوفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب اثناء تسجيل رغباتهم، مع الحرص على التباعد والتعقيم المستمر للمعامل والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وفى كلية الهندسة.. توافد الطلاب لليوم الثانى للمرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات حيث حرصت ادارة الكلية على توفير كافة مستلزمات التعقيم داخل المعامل والالتزام بارتداء الكمامات الطبية كما اهتم مرشدى المعامل بتقديم الإرشادات بحيث تتم عملية تسجيل الرغبات بصورة منتظمة بشكل كامل.

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بينما شهدت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات إقبال متوسط من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق حيث توافد الطلاب على معامل كليه البنات مع الإلتزام بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه بالكليه، والتأكيد على توفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، وتوجيه الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولليوم الثانى على التوالى استمر مكتب تنسيق كلية الزراعة بالجامعة يستقبل طلبة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.