أخبار مصر | وزير التعليم العالى والسفير الكورى يبحثان سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالى والسفير الكورى يبحثان سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية، جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد بالسيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية الكورية، خاصة بعد إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية بجامعة بني سويف، وأشاد دكتور خالد عبد الغفار بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع؛ الذي يهدف إلى تزويد سوق العمل المصري بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فني.