أخبار مصر | تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، في ندوة علمية عقدتها إحدى شركات الأدوية، اليوم الأحد، حول أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر وبرتوكولات العلاج للمرض.

وخلال الندوة، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه مع تزايد الإصابات لم يتم العزل سوى مع الحالات المتوسطة والشديدة، مع اعتماد "العزل المنزلي" للمصابين بدون أعراض، أو بأعراض بسيطة.

وأوضحت أن مصر بدأت مكافحة كورونا في مارس الماضي عبر العزل الطبي في المستشفيات على نقيض دول مثل أمريكا، حيث كانت لدينا رفاهية العزل في المستشفيات بسبب قلة عدة الإصابات.

وأضافت أن البروتوكول العلاجي تم تعديله في أخر شهر مايو الماضي، وهو البروتوكول العلاجي المستمر حتى الآن، وكانت الأعداد ارتفعت جداً، وبدأ "العزل المنزلي"، وأنه يشترط لـ"العزل المنزلي" أن تكون الحالة اقل من 60 سنة، ودرجة حرارته أقل من 38، ومؤشرات أخرى.

وحول استخدام عقار "الهيدروكسي كلورين"، ذكرت العسال أنه لا يوجد الآثار من هذا الدواء تجعلنا نخاف من استخدامه، طالما أن استخدامه كان يتم بشكل طبي سليم، مضيفة أن قطاع الطب الوقائي يتابع حالات العزل المنزلي.

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