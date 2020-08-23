أخبار مصر | قيادي بالوفد: زعماء الحزب قدموا أرواحهم وأموالهم لصالح الوطن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بالوفد: زعماء الحزب قدموا أرواحهم وأموالهم لصالح الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام حزب الوفد في كفرالشيخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زعماء الأمة الثلاثة كانوا سببًا في وحدة الشعب المصري وتماسكه على هدف واحد هو مصلحة الوطن والدفاع عن أراضيه وحماية أمنه، مطالبين بالاستقلال التام أو الموت في سبيل الوطن.

وأضاف “بكر” أن زعماء الوفد كانوا الركيزة الأساسية التي التفت حولها الشعب في ثورة عظيمة لمساندتهم في مطالبهم بالاستقلال بعدما شهدت المواقف إخلاصهم ووطنيتهم، فاستطاعوا جمع أكثر من 3 مليون توكيل للتحدث باسم المصريين والدفاع عن حقوقهم.

وقال سكرتير الهيئة الوفدية، إن تاريخ زعماء الأمة الثلاثة تاريخ ناصع البياض، قدموا أرواحهم وأموالهم لصالح الوطن، فلا يمكن أن ننسى حزب الوفد خرج من رحم الأمة وقاده زعماء وفرسان ضحوا بالغالي والنفيس وزهدوا في الحياة، فكانوا مثلًا وقدوة للنضال والكفاح من أجل الوطن، لن تستطيع الكلمات أن توفيهم حقهم.

وأوضح “بكر” أن النضال والكفاح ما زال مستمرًا، فالآن مصر تحتاج إلى كل أبنائها المخلصين في ظل الأوضاع المحيطة الإقليمية والدولية واستهداف وحدة المصريين من قبل بعض الكيانات، مشيرًا إلى الأعداء مازالوا يتربصون بالوطن ويريدون هزيمتنا ولكن بالاتحاد ستنكسر كل محاولات النيل من مصر لأنها محفوظة إلى أن تقوم الساعة.

وشارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

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وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا إلى الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن زعماء بيت الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا أعظم ثورة شعبية في العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم.

وأضاف أبوشقة أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتض الصليب.



وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري خرج وجمع ٣ مليون توكيل في وقت كان عدد سكان مصر ٦٠ مليون نسمة، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.

