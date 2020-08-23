أخبار مصر | قيادي بالوفد: نسير على درب زعماء الوفد ونستلهم منهم العزيمة والإرادة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بالوفد: نسير على درب زعماء الوفد ونستلهم منهم العزيمة والإرادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى القليوبية، إن زعماء حزب الوفد لم يكونوا فقط زعماء الوفديين والمصريين، بل هم زعماء للأمة العربية كاملة، بثوا في نفوس الشعب مبادئ الحرية والتغلب على الاستعمار بدوافع الحركة الوطنية.

وأضاف مدينة أنه في ظل إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد لا نملك إلا الترحم على زعماء الأمة ونستمد من ذكراهم ونستلهم منهم السير على دربهم في ظل القيادة الوفدية الحكيمة بعزيمة وإرادة.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هؤلاء بمثابة تاج على رؤوس الوفديين، وإحياء ذكراهم هو انطلاقة جديدة ومتجددة لحزب الوفد لنستلهم من تراثهم الوصول إلى الأفضل.

وشارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

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وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا إلى الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن زعماء بيت الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا أعظم ثورة شعبية في العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم.

وأضاف أبوشقة أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتض الصليب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري خرج وجمع ٣ مليون توكيل في وقت كان عدد سكان مصر ٦٠ مليون نسمة، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.

