أخبار مصر | بعد عودة صلاة الجمعة.. احذر هذه العادات الخاطئة لتتجنب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودة صلاة الجمعة.. احذر هذه العادات الخاطئة لتتجنب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى اعتبارًا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، بأعداد محدودة ومع استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسرى عليها الضوابط والشروط.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدة ضوابط وشروط لإقامة صلاة الجمعة وفق خطة التعايش، كما حذرت الوزارة من اتباع عادات خاطئة تؤدي الي تفشي فيروس كورونا المستجد مجددا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز العادات الخاطئة التي تؤدي انتشار العودة:

١- حذرت وزارة الصحة والسكان من عدم اصطحاب السجادة الخاصة بالشخص، واستخدم سجادة صلاة للشخص آخر، لافتا الي أن هذه العادة قد ترفع من حالات إصابات فيروس كورونا اذا كانت لشخص مصاب.

٢- نصحت الوزازة وفق الاجراءات الوقائية بضرورة ارتداءشراب خاص بذهاب للصلاة بالمسجد بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل، وذلك مانعًا لانتقال عدوي فيروس كوفيد 19.

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٣- أشارت وزارة الصحة والسكان الي ضرورة استخدام منديل خاصة بالشخص حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا.

٤-شددت وزارة الصحة علي ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الصلاة وعدم التخلي عنها نهائيا، حتي لا تزداد إعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

٥-نوهت وزارة الصحة عن تجنب المصافحة أو المعانقة عند الدخول للمسجد، حيث يمكن انتقال فيروس كورونا عبر اليدين مما يساهم في انتشار العدوي.

٦-وقد حذرت وزارة الأوقاف من قدوم الشخص الي المسجد وهو يشعر بعلامات الإصابة بالفيروس مما يعرض حياة المصليين الي الخطر، مشيرا الي أن حكم الصلاة داخل المنزل يعادل الصلاة بالمساجد في هذة الحالة.

٧- لفت وزارة الأوقاف الي عدم لمس الأسطح خلال فترة التواجد بالمساجد، حيث يظل فيروس كورونا يظل نشطًا على الأسطح مما يتوجب الحذر عند ملامسة الأشياء.

٨- قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب اتباع إرشادات الوقائية وعدم التخلي عنها بما في ذلك غسل اليدين، موضحا للضرورة غسل اليدين بشكل متكرر أثناء التواجد بالمساجد.