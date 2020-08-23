شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية داخل معامل التنسيق الالكترونى، بمقر الجامعة بقنا، وذلك أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولى، بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وشدد رئيس الجامعة، على العمل بالإجراءات الاحترازية وتذليل كافة العقبات امام الطلاب وتسجيل رغبات الطلاب بما يتناسب مع طموحاتهم وتوفير جميع الإحتياجات للطلاب دون التدخل في عملية تسجيل الرغبات.

وأوضح الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم وضع خطة احترازية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل، لضمان سلامة جميع الطلاب والمترددين

وأشار على فكرى مدير مركز المعلومات، أنه تم تعقيم معامل التنسيق الالكتروني، وفقا لمعايير وزارة الصحة، في اطار الإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.