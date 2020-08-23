شكرا لقرائتكم خبر عن شن حملات مكبرة بكافة مراكز ومدن المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

حيث تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري القن، والروضة، وتيدا، والورق، وبرية لاصيفر، بالإضافة إلى أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار بقرية أبوغنيمة.

وقام على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بالإشراف على إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، والقري، والتوابع.

وأشرفَ اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال النظافة العامة والتجميل، وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بسنهور المدينة، وقرية محلة أبوعلي وتوابعها.

وفي سياقٍ متصل، قامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالإشراف على تحسين منظومة النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة بالمدينة، والقرى.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بقريتى أبوبدوي، والجرايدة وتوابعها.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية.

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وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

حمله لإضاءة الشوارع

حمله لإضاءة الشوارع

حمله لإضاءة الشوارع

حمله لإضاءة الشوارع