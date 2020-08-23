شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا عن عزلها من رئاسة لجنة شكاوى «الأطباء»: «مساعدة الزملاء لا تحتاج منصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت د. منى مينا على شائعات عزلها من لجنة شكاوى نقابة الأطباء، وتولي د. عماد سمير عمل اللجنة، وقالت: «عملي في لجنة الشكاوي هو عمل تطوعي، كما يعلم الجميع لست عضو مجلس نقابة، وتنازلت عن الترشح باختياري».

وأضافت في بيان نشرتهُ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «لم أكن مقرر اللجنة، ولم يتغير مكاني كمتطوع، تم بالفعل اختيار د.عماد سمير كمقررللجنة الشكاوى بدلا من د.محمود عرفة المقرر السابق، لأن د.محمود عرفة سافر للعمل بالمملكة السعودية، ربنا يوفقه ويقويه».

وتابعت: «مازلت وسأظل اتعامل مع شكاوى واستفسارات الزملاء التي تصل لي دائما بكل الطرق على الفيس أو التليفون أو الواتس الخاص بي، الحقيقة ده كان شغلي دائما حتى قبل أن أصبح عضو رسمي في مجلس النقابة بسنوات طويلة، باختصار مساعدة الزملاء لا تحتاج منصب، لذلك اتمنى أن الزملاء في التشكيل الجديد للنقابة يتعاونوا في المساعدة في حل مشاكل الزملاء».

أُثيرت أزمة مؤخرًا داخل نقابة الأطباء، استقال على إثرها الدكتور إيهاب الطاهر، من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء.

وجاء في نص الاستقالة: «وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين».

وتابع في الاستقالة: «فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان».

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وأردف: «فهذا الأمر كان مقترحًا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة

كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك».

وقبل أيام، نعت نقابة أطباء مصر القيادي الإخواني، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، كالآتي: «توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة».