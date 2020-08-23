شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: اعتماد تشكيل اللجان النوعية بالهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - م اللجنة رئيس وأعضاء اللجنة الاختصاص 5 لجنة التدريب والعلاقات الخارجية 1- الأستاذ سامح عبد الله محمد رئيسـاً 2- الأستاذة سامية زين العابدين عبد الله عضـواً 3- الأستاذ محمد رشدي الهواري عضـواً اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية والإدارية والعمالية بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية. كما تختص اللجنة بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية والأجنبية وابرام اتفاقيات تعاون معها ومتابعة تنفيذها. 6 لجنة الاستثمار 1- الدكتور أحمد مختار مصطفي رئيسـاً 2- الأستاذ وليد عبد العزيز عامر عضـواً 3- الدكتور عادل مبروك محمد عضـواً 4- الأستاذة مروة نبيه السيسي عضـواً التنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر وتصنيف الأصول غير المستغلة واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها إلى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى وكذا تراخيص الأراضي والمنشأت المملوكة للمؤسسات الصحفية. 7 لجنة الشكاوى والمقترحات 1- الأستاذ وليد عبد العزيز عامر رئيسـاً Advertisements 2- الأستاذ أسامة سعيد محمد عضـواً 3- الأستاذ محمد محمود عبد الله عضـواً 4- الأستاذ محسن يونس محمد عضـواً 5- الأستاذ على عز الدين عبد الحي عضـواً تلقي شكاوى ومقترحات العاملين بالمؤسسات الصحفية والتنسيق معها لوضع الحلول المناسبة لها. 8 لجنة الشئون المالية والادارية 1- الدكتور محمد توفيق محمد رئيسـاً 2- الأستاذة مروة نبيه السيسي عضـواً 3- الأستاذ وليد أمين أحمد عضـواً 4- الأستاذ حسن محمد عباس عضـواً 5- الأستاذة هبة الله صادق سيد عضـواً 6- الأستاذ أحمد إبراهيم قوره عضـواً دراسة الوضع المالي والإداري للمؤسسات ومناقشة التقارير المالية الربع سنوية وكذلك الموازنات والميزانيات واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري للمؤسسات بما يحقق أفضل استفادة من الكوادر البشرية والتوظيف المناسب لها. وإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الصحفية المتعلقة بالتأمينات والضرائب. 9 لجنة فض المنازعات 1- المستشار عادل سيد عبد الرحيم بريك رئيسـاً 2- الأستاذة مروة نبيه السيسي عضـواً 3- الأستاذ صلاح الدين خضر عضـواً 4- طرفي النزاع تختص اللجنة بوضع ألية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الصحفية أو بينها وبين غيرها.

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